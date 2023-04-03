Ruben Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Semedo 2 Haziran 2005 tarihinde Coimbra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Alexandre Gomes Semedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Semedo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ruben Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Semedo'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Ruben Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Semedo şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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