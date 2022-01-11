Rubidyum ne demek, TDK'ya göre Rubidyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rubidyum ne demek? Rubidyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rubidyum kelimesi. Peki rubidyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rubidyum nedir, rubidyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUBİDYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rubidyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rubidyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rubidyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48, yoğunluğu 1,53 olan, 39 °C'de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar vb. bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element (simgesi Rb)

