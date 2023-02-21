Rudolf Reiter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolf Reiter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudolf Reiter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudolf Reiter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudolf Reiter 28 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudolf Reiter Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Rudolf Reiter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rudolf Reiter'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rudolf Reiter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudolf Reiter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudolf Reiter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudolf Reiter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Prag

2 Temmuz 2014 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2015 yılında Vlasim

30 Haziran 2017 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2017 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2019 yılında Banik Ostrava

24 Eylül 2020 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Rudolf Reiter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudolf Reiter şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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