Rudolfs Soloha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Soloha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rudolfs Soloha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rudolfs Soloha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rudolfs Soloha 16 Mart 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Rūdolfs Oskars Soloha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rudolfs Soloha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Terra Football yapmaktadır. Rudolfs Soloha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rudolfs Soloha'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rudolfs Soloha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rudolfs Soloha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rudolfs Soloha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rudolfs Soloha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Valmiera

19 Mart 2021 yılında M. Legnica II

1 Ağustos 2022 yılında Valmiera

1 Ocak 2023 yılında Super Nova

Rudolfs Soloha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rudolfs Soloha şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rudolfs Soloha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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