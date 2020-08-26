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Ruhani'den ABD açıklaması: Milletimiz teslim olmadı!

İranlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'ye birçok kez yenilgiyi tattırdığını, milletinin bu direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımlarının tekrar uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Ruhani'den ABD açıklaması: Milletimiz teslim olmadı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını belirterek, "Milletimizin direnci sayesinde ABD'ye birçok kez yenilgi tattırdık. Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, İran milletinin ABD'nin ağır ekonomik yaptırımlarına rağmen teslim olmadığını belirterek, ABD'nin İran ekonomisini ve devlet yapısını tamamen yok etmek istediğini ifade etti. ABD yaptırımları nedeniyle ülke ekonomisinde 900 milyar tümen (153 milyar TL) azalma olduğunu kaydeden Ruhani, "Elbette İran milleti direnmeyi ve mücadele etmeyi seçerek düşmanın ülkeyi yok etme planlarını ve tuzaklarını bozdu" dedi.

Ruhani, ABD'nin İran karşısında üst üste yenilgiler aldığını dile getirerek, "Milletimizin direnci sayesinde ABD'ye bir çok kez yenilgi tattırdık. Aksi halde milletin direnci olmasaydı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar uygulanmaya başlanırdı" ifadesini kullandı.

Yaptırımlara rağmen ülkede 30 milyon İranlıya bedava elektrik sağlandığını belirten Ruhani, bunun İran için 40 yıllık bir hedef olduğunu söyledi. Ruhani, "Bugün korona virüs ile mücadelede büyük ülkeler dahi tıbbi teçhizat, hastane yatakları ve yoğun bakım ünitelerinde sorun yaşarlarken, bu sorunların hiçbirisi İran'da görülmedi" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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