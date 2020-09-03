Ruhsatsız tabancayla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı

ADANA'da, ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada kazara arkadaşı Onur Güç'ü (26) vurarak ölümüne neden olan Resul Çakır, (20) tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos gecesi, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı Resul Çakır, evlerinin bulunduğu sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Resul Güç, belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oynamaya başladı. İddiaya göre bu sırada kazara tetiğe bastı.

Tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti. Yere yığılan Güç, olayı görenler tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra polise teslim olan Resul Çakır, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.