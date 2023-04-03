Rui Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rui Araki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rui Araki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.