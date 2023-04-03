Rui Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Araki 14 Ekim 2007 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒木 琉偉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Araki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rui Araki'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rui Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Araki şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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