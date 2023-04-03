Rui Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rui Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rui Vieira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rui Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Vieira 12 Aralık 2004 tarihinde Barreiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Salomão Calha Bandeira da Costa Vieira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Vieira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rui Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rui Vieira'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rui Vieiraboyu ve yaşı kaç

Rui Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Barreir. F

1 Temmuz 2018 yılında Barreir. S15

1 Temmuz 2019 yılında FC Barreir. U17

1 Temmuz 2020 yılında Estoril U19

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Rui Vieira kimdir

Rui Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Vieira şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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Rui Vieira nereli

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