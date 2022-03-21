Rükün ne demek, TDK'ya göre Rükün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rükün ne demek? Rükün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rükün kelimesi. Peki rükün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rükün nedir, rükün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜKÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rükün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rükün kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rükün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü

- Bir kurulun, bir topluluğun en önemli üyelerinden her biri

