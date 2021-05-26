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Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, nerelidir, kaç yaşındalardır? Soyadları nedir?

STAR TV'nin sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konukları arasında yer alan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler, internette Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, nerelidir, kaç yaşındalardır? Soyadları nedir? sorularıyla aratılıyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, nerelidir, kaç yaşındalardır? Soyadları nedir?

Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, nerelidir, kaç yaşındalardır? Soyadları nedir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

RUMELİLİ ORHAN VE KEMAL KARDEŞLER KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIRLAR? SOYADLARI NEDİR? 

Kaç yaşında oldukları bilinmeyen Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan'dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atan kardeşler bir çok albüm çıkarmıştır. İlk albümlerini ise 2008 senesinde çıkarmışlardır. Bir çok ulusal kanalda televizyon programları yapan kardeşler izleyicileri ile buluşmaktadır.

Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, nerelidir, kaç yaşındalardır? Soyadları nedir?

Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler Babuba , Hap Koydum (Kaynana), Kaynanamın Altın Dişleri,Kestanem, Osman Aga, Pembe Şalvar,Teller Koptu,Yama Yama şarkıları ile tanınmıştır ve milyonlara ulaşmıştır. Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşlere ilgi bir hayli yoğun ve rumeli kültürünü rumeli müziğini Dünyaya duyurmaya devam ediyorlar. En Çok İzlenen Klibi "HAP KOYDUM HAP KOYDUM" isimli roman havasıdır. Tam olarak 15 milyon kez tıkanan parça düğünlerin ve eğlence merkezlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştur.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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