Rupi ne demek, TDK'ya göre Rupi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rupi ne demek? Rupi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rupi kelimesi. Peki rupi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rupi nedir, rupi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rupi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rupi kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre rupi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan, Mauritius, Nepal, Pakistan, Seyşeller ve Sri Lanka'da kullanılan para birimi

