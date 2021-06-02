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Rus astronotlar uzay boşluğunda!

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) uzay boşluğuna çıktı. Yaklaşık yedi saat sürecek olan çalışmada astronotlar sıvı akış regülatörü panelini değiştirecek.

Rus astronotlar uzay boşluğunda!

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) uzay boşluğuna çıktı. Astronotlar yaklaşık yedi saat istasyon dışında kalacak.

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, yeni ‘Nauka’ modülünün gelişi öncesinde istasyonun dış yüzeyinde çalışmalar gerçekleştirmek için uzay boşluğuna çıktı. Kozmonotlar sıvı akış regülatörü panelini değiştirecek, deneyler için ekipman kuracak, ayrıca ‘Kurs’ isimli bir sistemin antenini bağlayacak.  

Rus astronotlar uzay boşluğunda!

EN SON 18 KASIM 2020’DE UZAY BOŞLUĞUNA ÇIKMIŞTI

UUİ’deki Rus mürettebat, Kozmonotlar Günü’nü kutladı. Kozmonotların uzay boşluğunda 6 saat 50 dakika kalması gerekmekte.

Daha önce Rusya’daki Kozmonot Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre şu anda UUİ’de bulunan Rus kozmonotlar üç kez uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Rus kozmonotlar en son 18 Kasım 2020’de uzay boşluğuna çıkmıştı. 'Nauka’ modülünün temmuz ayında uzaya fırlatılması bekleniyor.

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