Masterchef Bamya çorbası nasıl yapılır? | Bamya Çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor 0 - 3 maç sonucu | Maç özetiBakan Soylu'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık dışı muamele yapılıyor!Rus Barış Gücü Kuvvetleri duyurdu: Ermenistan yine rahat durmuyor, ateşkes ihlal edildi!Arzum halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? | İzahnameAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştüBakan Soylu vekillerin eleştirilerini yanıtladı: Devlet, HDP mitingini korumak için gerekli tedbiri aldı!12 Aralık Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı bugün kaç oldu?İbo Show 5. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izle
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Rus Barış Gücü Kuvvetleri duyurdu: Ermenistan yine rahat durmuyor, ateşkes ihlal edildi!

Rus Barış Gücü Kuvvetleri duyurdu: Ermenistan yine rahat durmuyor, ateşkes ihlal edildi!

Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi yine ihlal ederek Hadrut Bölgesi'nde otomatik silahlarla atışlar düzenlendiği belirtildi.

Rus Barış Gücü Kuvvetleri duyurdu: Ermenistan yine rahat durmuyor, ateşkes ihlal edildi!

Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı. Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu.

SAVUNMA TEDBİRLERİ ALINDI

Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.

"RUS BARIŞ KUVVETLERİ, GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi" denildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT