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  3. Rus destekçisi Kadirov Ukrayna'ya gitti! Rus askerlerle fotoğraf çekindi!

Rus destekçisi Kadirov Ukrayna'ya gitti! Rus askerlerle fotoğraf çekindi!

Dünya gündemine oturdu! Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna'da Rus askerleriyle Rus propagandasına destek vermek için poz verdi.

Rus destekçisi Kadirov Ukrayna'ya gitti! Rus askerlerle fotoğraf çekindi!

Rus-Ukrayna savaşı devam ederken Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerlerle fotoğraf çekindi. Rus lider Putin'e yakınlığı bilinen Kadirov, ortakları ve ailesi ile Rusya'ya destek için Ukrayna'daki Rus askerleriyle ve kendi birlikleriyle poz verdi. Fotoğraflarda yer alan Rus bayrağının yanında Kadirovun fotoğrafının yer aldığı bayrak da vardı. 

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna pozları

Üniformalarının omuz kısmında bulunan ve dikkat çeken 'Z' ve 'Y' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu.

 

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna pozları

Çeçen medyası: "Kadirov çocukları ve meslektaşları ile birlikte Ukrayna'ya geldi" yazarken, İngiliz basını ise Kadirov'un Ukrayna'ya gitmesini "Rusya'nın bocalayan işgaline bir miktar başarı elde etmek için bir çaba" olarak nitelendirdi. 

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna pozları

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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