Rus destekçisi Kadirov Ukrayna'ya gitti! Rus askerlerle fotoğraf çekindi!

Rus-Ukrayna savaşı devam ederken Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerlerle fotoğraf çekindi. Rus lider Putin'e yakınlığı bilinen Kadirov, ortakları ve ailesi ile Rusya'ya destek için Ukrayna'daki Rus askerleriyle ve kendi birlikleriyle poz verdi. Fotoğraflarda yer alan Rus bayrağının yanında Kadirovun fotoğrafının yer aldığı bayrak da vardı.

Üniformalarının omuz kısmında bulunan ve dikkat çeken 'Z' ve 'Y' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu.

Çeçen medyası: "Kadirov çocukları ve meslektaşları ile birlikte Ukrayna'ya geldi" yazarken, İngiliz basını ise Kadirov'un Ukrayna'ya gitmesini "Rusya'nın bocalayan işgaline bir miktar başarı elde etmek için bir çaba" olarak nitelendirdi.