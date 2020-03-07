Rus Dışişleri Lavrov'nun Erdoğan'a "Kravatına bayıldım" dediği ortaya çıktı
Moskova'da gerçekleşen ve dünyanın gözetiminde olan zirvede Sergey Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledikleri anlaşılamamıştı. Lavrov Erdoğan'a "Kravatına bayıldım" dediğini açıkladı.
Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek bir şeyler demesi dikkat çekmişti. Sergey Lavrov'un Erdoğan'a 'I love your tie'' dediği ortaya çıktı.
"I LOVE YOU" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "I love you" dediği iddiası yalanlandı.
LAVROV, "KRAVATINA BAYILDIM" DEMİŞ
Bir haber sitesinin ?haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.
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