Rus haber ajansı RT'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Türkiye'nin başkentini Ankara yerine İstanbul olarak gösterdiler!

Savaş tüm hızıyla devam ederken son olarak Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'ne de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı.

Saldırıda 9 kişinin öldüğü, söz konusu tesiste yabancı eğitmenlerin de bulunduğu duyurulurken Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

Savaşın 18. gününde bu üzücü gelişmeler yaşanırken Rus haber ajansı RT'nin yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

