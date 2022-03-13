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  3. Rus haber ajansı RT'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Türkiye'nin başkentini Ankara yerine İstanbul olarak gösterdiler!

Rus haber ajansı RT'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Türkiye'nin başkentini Ankara yerine İstanbul olarak gösterdiler!

Rus haber ajansı RT, kar yağışının etkili olduğu İstanbul için 'Türkiye'nin başkenti' ifadesini kullanması akıllarda soru işareti yarattı.

Rus haber ajansı RT'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Türkiye'nin başkentini Ankara yerine İstanbul olarak gösterdiler!

Savaş tüm hızıyla devam ederken son olarak Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'ne de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı.

Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...

Saldırıda 9 kişinin öldüğü, söz konusu tesiste yabancı eğitmenlerin de bulunduğu duyurulurken Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu.  Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...

Savaşın 18. gününde bu üzücü gelişmeler yaşanırken Rus haber ajansı RT'nin yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

 

 

İSTANBUL'A BAŞKENT DENDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışının haberinin paylaşıldığı görüntülerde, "Türkiye'nin başkenti İstanbul bu yıl ikinci kez karla kaplandı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Rus haber ajansı RT'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Türkiye'nin başkentini Ankara yerine İstanbul olarak gösterdiler!

Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...

Paylaşımına İstanbul'un karlı manzaralarını ekleyen ajansın ne amaçla başkent dediği merak konusu oldu.

Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...Ukrayna saldırılar sürerken Rus haber ajansından dikkat çeken Türkiye paylaşımı! İstanbul'a...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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