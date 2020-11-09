Rus helikopteri düşüren Azerbaycan: Yanlıkşlıkla oldu!

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

"TAZMİNAT ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldü. Kesinlikle Rusya’ya yönelik değildi. Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız." denildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'da Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu. Helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği,1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopter Ermenistan'da düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düşürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, helikopterin MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile düşürüldüğünü aktarırken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, düşen helikopterin Azerbaycan sınırında vurulduğu ifade edilerek, "9 Kasım tarihinde 17.30 sıralarında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash'ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü" denildi.

Bakanlık, helikopterin hangi unsurlar tarafından vurulduğuna dair araştırmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.