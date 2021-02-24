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  3. Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Rus asıllı bir mühendisin gittiği bir ormanda ateş yakmak için elindeki tek malzemenin limon olması üzerine bunun tutuşturduğu ve o anları kayda alarak internete koyduğu video, sosyall medyada viral oldu.

Rus mğhendis, kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntemle ateş yakmayı başardı. Gittiği ıssız bir ormanda ateş yakmak için elindeki tek malzemenin limon olduğunu söyleyen mühendis, verdiği mücadele sonucu limonu tutuşturmayı başarınca o anları kayda aldı.

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Sosyal medyada birçok insanın ilgisini çeken görüntüler, kısa süre içinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Yaptıklarını adım adım anlatan mühendis, öncelikle bir limonu iki elinin arasında ovuşturarak eziyor. 

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Sonra demir parçalarını limona saplayan adam, sırasıyla çok sayıda demiri, limon üzeirnde sabitliyor. 

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Ardından bu demir parçalarını tel ile birbirine bağlayan mühendis, iki farklı kabloyu da limona bağlıyor. 

 

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Son aşamada ise limona bağladığı kabloların diğer uçlarını yavaica bir kağıt parçasına yaklaştıran mühendis, kabloyu bir süre kağıdın üzeirnde tuttuktan sonra istediği alevlere kavuşuyor.

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

Rus mühendis limonla ateş yaktı: O görüntüler sosyal medyada viral oldu!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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