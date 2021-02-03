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  3. Rus ruleti oynarken canından oluyordu! Silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Rus ruleti oynarken canından oluyordu! Silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu esnada kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı öne sürülen kişi, silahın ateşlenmesiyle ağır yaralandı.

Rus ruleti oynarken canından oluyordu! Silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bulunan bir evde meydana geldi. Ü.C., arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.

İddiaya göre silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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