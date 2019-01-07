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  3. Rus Savaş Gemisi "Caesar Kunikov" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Savaş Gemisi "Caesar Kunikov" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Savaş Gemisi "Caesar Kunikov" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı Rus savaş gemisi, saat 16.35 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı gemiye Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti.


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