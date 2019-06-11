Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Saat 17.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

SAVAŞ GEMİSİ YOLUNA EGE DENİZİ'NE AÇILMAK ÜZERE DEVAM ETTİ

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.