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Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Rusya'dan ateşkes ihlali, Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi. Mülteci kamplarının bulunduğu bölgeye yapıldığı belirlenen saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının Şeyh Bahr bölgesine en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmazken, saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde mülteci kamplarının bulunduğu ifade edildi.



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