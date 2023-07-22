Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız

Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen Birleşik Rusya Partisi üyesi ve Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyesi Pyotr Tolstoy, ''İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız.'' dedi.

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Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1'de sunucu Olga Skabeyeva'nın sunduğu bir açık oturum programında Türkiye hedef alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Birleşik Rusya Partisi üyesi ve Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyesi Pyotr Tolstoy, Ankara'ya yönelik tehdit dolu sözler savurdu.

"Karadeniz üzerindeki hakimiyetin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olması" gerektiğini savunan Pyotr Tolstoy, Rusya'nın, "İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vurabileceğini" öne sürdü.

Sunucu Olga Skabeyeva'nın "Türkiye ile savaşmaya hazır mıyız? Erdoğan, Karadeniz üzerinde hakimiyet iddiasında bulunuyor?" sorusuna Tolstoy, şu cevabı verdi:

"İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız."

kaynak: Haber3

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