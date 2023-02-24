Rusi Chernakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rusi Chernakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rusi Chernakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rusi Chernakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rusi Chernakov 21 Ocak 1999 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Руси Благоев Чернаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rusi Chernakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rusi Chernakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rusi Chernakov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rusi Chernakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rusi Chernakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rusi Chernakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rusi Chernakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M. Radnevo

1 Temmuz 2019 yılında Rozova Dolina

1 Temmuz 2021 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Rusi Chernakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rusi Chernakov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rusi Chernakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PFC Beroe Stara Zagora

Bulgaristan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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