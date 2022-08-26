Ruslardan şaşırtan tercih! Türkiye'ye gelip ilaçları hediyelik olarak alıyorlar

Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilaç sanayisini de etkilediği için Rusların ilaca talebi arttı. Bu sebeple ilaç, Türkiye’den Rusya’ya götürülen bir numaralı hediyelik eşya haline geldi.

RUSLARA HİZMET VEREN ECZANELER AÇILDI

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre bu sezon ağustos itibarıyla Türkiye’yi yaklaşık iki milyon Rus ziyaret ederken Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yakınlarında Ruslara hizmet veren yeni eczaneler açıldı.

EN ÇOK AĞRI KESİCİLER TERCİH EDİLİYOR

Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum’da eczaneler, Rus ilaçların Türkiye’deki muadillerini ezbere bilen personel çalıştırıyor. Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları en çok ağrı kesiciler, depresyon hapları ve şeker hastalarına yönelik ilaçları talep ediyor.