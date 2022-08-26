Ruslardan şaşırtan tercih! Türkiye'ye gelip ilaçları hediyelik olarak alıyorlar

Türkiye’ye gelen Rus turistlerin bir numaralı hediyelik tercihi ilaç oldu. Ruslar, kendilerine yönelik yaptırımlar yüzünden talebin arttığı ağrı kesici ve depresyon hapları gibi ilaçları tatil dönüşü yanlarında götürüyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ruslardan şaşırtan tercih! Türkiye'ye gelip ilaçları hediyelik olarak alıyorlar

Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilaç sanayisini de etkilediği için Rusların ilaca talebi arttı. Bu sebeple ilaç, Türkiye’den Rusya’ya götürülen bir numaralı hediyelik eşya haline geldi.

Ruslardan şaşırtan tercih! Türkiye'ye gelip ilaçları hediyelik olarak alıyorlar

RUSLARA HİZMET VEREN ECZANELER AÇILDI

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre bu sezon ağustos itibarıyla Türkiye’yi yaklaşık iki milyon Rus ziyaret ederken Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin yakınlarında Ruslara hizmet veren yeni eczaneler açıldı.

Ruslardan şaşırtan tercih! Türkiye'ye gelip ilaçları hediyelik olarak alıyorlar

EN ÇOK AĞRI KESİCİLER TERCİH EDİLİYOR

Antalya, Belek, Alanya, Kemer, Marmaris ve Bodrum’da eczaneler, Rus ilaçların Türkiye’deki muadillerini ezbere bilen personel çalıştırıyor. Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları en çok ağrı kesiciler, depresyon hapları ve şeker hastalarına yönelik ilaçları talep ediyor.

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