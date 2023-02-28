Rustam Turdimuradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Turdimuradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Turdimuradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Turdimuradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Turdimuradov 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рустам Турдимурадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Turdimuradov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Group LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rustam Turdimuradov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rustam Turdimuradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Turdimuradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Turdimuradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Turdimuradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

Rustam Turdimuradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Turdimuradov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Rustam Turdimuradov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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