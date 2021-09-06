Rusya ayağa kalktı! Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti

Rusya'da evli olan şirket müdürü 39 yaşındaki Sergei Sveshnikov isimli şahsın, sosyal medyadan tanıştığı 23 yaşındaki Elizaveta Babikova isimli genç kadına tecavüz iddiasıyla tutuklanması ülkede şoke etkisi yarattı. Sveshnikov isimli şahıs, Babikova'ı garaja kilitleyerek günlerce tecavüz etmekten yargılanacak.

GENÇ KADININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI!

Genç kadın Elizaveta Babikova'nın da olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı. Şirket müdürünün kendisini siyah bir cip araç ile aldığını anlatan kadın, araç seyir halindeyken bir durakta durduklarını ve Sveshnikov'un kendisine iç çamaşırını indirmesini söylediğini aktardı.

BIÇAK ÇIKARIP, DİRENDİ

Babikova, şirket müdürüne cinsel birliktelik yaşamak istemediğini belirtti. Bu isteği üzerine adamın ısrarcı tavırlarıyla karşılaşan genç kadın bıçak çıkararak direndi.

KELEPÇELEYEREK KAÇIRDI

Babikova, Sveshnikov'a bıçak çıkarmasının ardından adamın bir anda cebinden kelepçe çıkardığını ve ellerini kelepçelediğini söyledi. Daha sonra Babikova'yı garaja götüren adam, günlerce genç kadını burada kilitli tutarak, belli saatlerde tecavüz etti. Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarıldı. Evli müdür, ilerleyen günlerde işlediği tüm suçlardan mahkemeye çıkacak.