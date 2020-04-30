Rusya Başbakanı Mişustin, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı

Rusya Başbakanı Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme gerçekleştirdi.

Mişustin, Putin'e koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

MİŞUSTİN, GÖREVE VEKALETEN BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI BELOUSOV'UN GETİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.