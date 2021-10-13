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Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı açıklama: Koronavirüse yakalanmış olabilirim ama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada kendisinin de koronavirüse yakalanmış olabileceğini, fakat Sputnik V koronavirüs aşısı olması sayesinde virüsün kendisine bulaşmadığını düşündüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı açıklama: Koronavirüse yakalanmış olabilirim ama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası forumunun genel oturumunda açıklamalarda bulundu. Glasgow’daki COP26 iklim konferansına gidip gitmeyeceği yönünde soru sorulan Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin durum sebebiyle bu konuda bir karar almadığını belirtip her halükarda katılacağını ve çalışmalarda yer alacağını belirtti. Putin, "Gidecek miyim, gitmeyecek miyim henüz bilmiyorum fakat elbette katılacağım” dedi.

"SPUTNİK V SAĞLADIĞI KORUMA SAYESİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANMADIM"

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse yakalanmış olabileceğini, fakat Sputnik V koronavirüs aşısı olması sebebiyle virüsün kendisine bulaşmadığını düşündüğü ifade etti.

Putin'in açıklaması şu şekilde:

“En yakın çevremde görev yapan ve maalesef hastalanan kişilerle görüşürken virüsün bulaşabileceği bir durum oluştu. Ancak uzmanlarımızın da kesin bir dille belirttiği gibi aşımızın, Sputnik V’nin sağladığı koruma sayesinde virüse yakalanmadım. Ancak bu sadece benimle ilgili bir şey değil. Ben bir yere giderken birçok kişi, 100’den fazla kişi benimle birlikte gidiyor. Basın dairesi, güvenlikten kişiler, şoförler, protokol vesaire. Öyle ya da böyle hayatlarını tehlikeye atan çok fazla sayıda kişi oluyor. Bu anlamda düşünülmesi gereken bir şeyler var.”

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yakın çevresinden, ikinci aşılarını geç yaptıran kişilerin koronavirüse yakalandığını söylemişti. Bu nedenle Rus lider karantinaya girmiş, uzaktan çalışmış ve etkinliklere video konferans yoluyla katılmıştı.

Putin bu dönemde antikor seviyesinin hala yüksek olduğunu kaydetmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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