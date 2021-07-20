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Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Kurban Bayramı' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Kurban Bayramı' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tebrik mesajı Kremlin basın Dairesi'nden yapılan açıklama ile paylaşıldı. Açıklamada Putin’in Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladığı ifade edildi.

Putin tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kökleri asırlara dayanan bu kadim bayram, inançlıları İslam'ın kökenlerine ve değerlerine yönlendirir, merhamet, adalet ve takva, başkalarına karşı dikkatli ve samimi tutum sergileme çağrısında bulunur. Tüm dünya dinlerinin temelinde yatan bu yüksek insancıl, ahlaki idealler, muazzam birleştirici güç görevi yapar, toplumda etnik gruplar arasındaki uyumun güçlendirilmesine ve halkımızın orijinal gelenekleri olan kültürel çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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