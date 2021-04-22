Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'e çağrı

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye çağrıda bulundu.

Putin, açıklamasında "Kendisini dilediği zaman Moskova'ya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Cumurbaşkanı Volodimir Zelenski, iki ülkenin savaşın eşiğine gelmesi üzerine Salı günü Putin'e, krizi görüşmek için bir çağrıda bulunmuştu.