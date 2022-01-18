Rusya ile Ukrayna arasında savaş mı çıkacak? Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması an meselesi

Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili Cenevre ve Brüksel’de yapılan Rusya-ABD, Rusya-NATO ve Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görüşmelerinin tümü sonuçsuz kaldı.

Bugün, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim konusunda açıklamalarda bulundu.

"DURUM HER ZAMAN OLDUĞUNDAN DAHA HASSAS"

Düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumu karşısında hazırlıklı olduklarını ifade eden Psaki, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması an meselesi" diyerek durumun her zaman olduğundan daha hassas olduğunu vurguladı.