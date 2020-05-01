Rusya İnşaat Bakanı Yakuşev ile yardımcısı Volkov koronavirüse yakalandı!
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, koronavirüse yakalandı.
Rusya İnşaat Bakanı Yakuşev ve yardımcısı Volkov'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Bakanlık basın servisinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, Vladimir Yakuşev ve bakan yardımcısı Dmitriy Volkov'da koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Yakuşev'in şehir hastanelerinin birinde doktorların gözetimi altında tedavi göreceği belirtilen açıklamada, bakanlık görevine, bakan yardımcılarından Nikita Stasişin'in vekalet edeceği kaydedildi.
Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.
Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.
Ülkede vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı da 1169'a yükselmişti.
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