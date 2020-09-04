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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik-V aşısı oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Sputnik-V" aşısını yaptırdığını duyurdu. Şoygu'nun, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırırken gergin olduğu görüldü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik-V aşısı oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerinin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldi. Şoygu, görüşmede Rusya'nın geliştirdiği ve "Sputnik-V" olarak adlandırılan korona virüs aşısını kendisinin de yaptırdığını açıkladı. Moskova'daki Patriot Park'ta mevkidaşlarıyla bir araya gelen Şoygu'nun aşı açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Sputnik-V aşısı oldu

NE ZAMAN AŞI OLDUĞU BİLİNMİYOR

Görüntülerde Şoygu'nun gergin olduğu kameraya yansıdı. Aşı uygulamasından sonra Bakan Şoygu'nun teşekkür ederek sağlık kuruluşundan ayrıldığı görüldü. Şoygu'nun aşıyı ne zaman yaptırdığına yönelik bir bilgi verilmedi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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