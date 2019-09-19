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  3. Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimine ilişkin iş birliği yapabileceğini belirtti.

Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

UAK Başkanı Yuriy Slüsar, açıklamalarda bulundu. Slüsar'ın sözleri şöyle:

"MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."

MS-21-300'ÜN İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR

Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

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