Rusya Türkiye'ye teklif etti: MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim

UAK Başkanı Yuriy Slüsar, açıklamalarda bulundu. Slüsar'ın sözleri şöyle:

"MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir."

MS-21-300'ÜN İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR

Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.