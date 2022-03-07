Rusya , Ukrayna ile ateşkes yapmak için şartlarını açıkladı! Kabul edilirse silahlar susacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke arasındaki barış görüşmeleri öncesi Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan toprak almak niyeti olmadıklarını ifade eden Peskov, askeri operasyonları durdurmaları için gereken şartları da açıkladı.

Peskov, “Ukrayna’nın militarizmden arındırılmasını tamamlamak üzereyiz. Bu süreci tamamlayacağız. Ancak esas olan Ukrayna’nın askeri eylemlerine son vermesidir. Askeri operasyonlarına son vermeliler ve bunun sonrasında kimse ateş etmeyecek.” dedi.

"ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE"

Rusya'nın şartlarını belirten Peskov şöyle konuştu:

“Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek.”