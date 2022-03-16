Rusya - Ukrayna savaşı sona erecek mi? Zelenskiy'den barış görüşmeleri için flaş açıklama: Her savaş bir anlaşmayla biter

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 21.günde devam ediyor. Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna ordusu direnmeye devam ederken Devlet Başkanı Zelensiy, Telegram hesabından halkına seslendi.

Savaşın 3 haftadır sürdüğünü anımsatan Zelensiy," Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz." dedi.

MÜZAKARELERDEKİ SON DURUM

Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet etti. "Zor ama önemli" diyen Zelenskiy," Her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor." diye konuştu.

RUS ASKERLERİNİN SİVİLLERİ ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı.

"YERLEŞİM YERLERİNİN VE SİVİL ALTYAPILARI ATEŞE VERİYORLAR"

Rus askerlerinin, Ukrayna topraklarında savaş suçu işlemeye devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Yerleşim yerlerini ve sivil altyapıları ateşe veriyorlar, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füze sayısı 900'ü aştı. Hava saldırılarını saymak ise mümkün değil." ifadelerini kullandı.

RUS HALKINA SESLENDİ

Rus halkına da seslenen Zelenskiy, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI SÖZÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda verilen sözler olduğunu belirten Zelenskiy, buna karşın uçakların gelmediğini belirterek," Uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi kararı hala yerine getirilmedi. Henüz onları almadık." dedi.

29 BİN İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Başta Mariupol olmak üzere Ukrayna genelinde 15 Mart'ta açılan insanı koridorlardan 29 bine yakın insanın tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, insanların özel araçlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.

(AA)