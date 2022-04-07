Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı görüntüler! Ukrayna tankının vurduğu Rus tankı ateş topuna döndü

24 Şubat'tan başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. İki ülke arasındaki bir yandan barış müzakereleri devam ederken diğer yandan ise silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerden çekilen görüntüler savaştaki son durumu gözler önüne seriyor. Bu görüntülerden biri Twitter'da paylaşılan bir video oldu.

KAMUFLE OLARAK ATEŞ ETTİ

Keiv'in 80 km dışında kaydedilen bir drone görüntüsünde iyi kamufle olmuş bir Ukrayna ordusuna ait T-64 tankının Rus zırhlı araçlarından oluşan bir konvoya ateş ettiği görüldü.

ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Ukrayna tankının evler arasındaki dar bir boşluktan ateş ettiği, bir Rus BTR-82A'nın ateş topuna dönüştüğü anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

TANK YANDI

Drone görüntüleri daha sonra bir Rus tankının yanmış kabuğunu ve yanında sırtüstü yatan iki askerin cansız bedenlerini gösterdi.

Öte yandan söz konusu görüntülerin 31 Mart'ta Nova Basan'da kaydedildiğine ve Sovyet döneminden kalma Ukrayna tankının Dmytro Korchynsky Kardeşlik Taburuna veya Bratstvo (Kardeşlik) Taburuna ait olduğuna da ifade edildi.