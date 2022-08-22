Rusya - Ukrayna savaşında kahreden detay! İki ülkenin ölen asker sayısı belli oldu! Sayılar savaşın kanlı yüzünü gözler önüne serdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ediyor. Özellikle birçok insanın evini kaybettiği, ülkesini terk ettiği savaşta can kayıpları da yükselmeye devam ediyor.

Rusya ordusunun zayiatı hakkında Rus tarafından net bir açıklama yapılmazken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, savata ölen asker sayısını açıkladı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayatını kaybeden asker ve gazilerin katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan Valeriy Zaluzhnyi, başkent Kiev de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde çocukların korunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Çocukların olan biten hiçbir şeyi anlamadığını dile getiren Zaluzhnyi, savaşta hayatını kaybeden asker sayısını açıklayarak, "Kesinlikle korunmaya ihtiyaçları var. Çünkü babaları cepheye gitti ve muhtemelen savaşta öldürülen yaklaşık 9 bin kahraman arasında yer alıyorlar" dedi.

Başkomutan Zaluzhnyi konuşmasında, çatışmalarda kaç sivilin hayatını kaybettiğini yönelik bir bilgi ise vermedi.

UKRAYNA, RUSYA'NIN ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, savaşta öldürülen Rus askerlerin sayısının 45 bin 400’e yükseldiğini duyurdu.