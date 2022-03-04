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Rusya, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Zelensky saldırıların durmasını istedi! "Avrupa artık uyanmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Zelensky saldırıların durmasını istedi! "Avrupa artık uyanmalı"

Rusya Ukrayna'daki işgalinin 8. gününde, saldırılarını sürdürüyor Son olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Nükleer Santral'de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Konuyla ilgili Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN BİR NÜKLEER SANTRALDEKİ FELAKETTEN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN"

Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelensky, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.” diye konuştu.

Rusya, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Zelensky saldırıların durmasını istedi! Avrupa artık uyanmalı

"AVRUPA ARTIK UYANMALI"

Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelensky ise, “Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Rusya dünyada nükleer santral vuran ilk ülke oldu. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.” ifadelerini kullandı.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelensky, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Rusya, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Zelensky saldırıların durmasını istedi! Avrupa artık uyanmalı

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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