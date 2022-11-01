Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

Rusya Ukrayna’nın güneyindeki gece 4 füze ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın güneyindeki Mikolayiv’e 4 füze fırlattı. Füzenin isabet ettiği binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"BARBAR SÜRÜSÜ"

Patlamanın şiddetiyle iki katlı bir okulun önünde büyük bir oyuk oluştu. Okulun müdür yardımcısı Irena Siden enkazı işaret ederek, “Barbar sürüsünün yaptığı budur” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI

Rusya dün Ukrayna’nın bir çok bölgesine füze fırlatarak enerji altyapılarını hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer, hidroelektrik barajları da dahil olmak üzere enerji altyapılarının vurulduğunu ve elektrik, ısı ve su kaynaklarının devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Dünkü saldırılarda 13 kişi yaralanmış, Kiev’de yaşayanların yüzde 80’ninin şebeke suyuna erişemediği bildirilmişti. Harkov Valisi Oleh Synehubov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov şehrinin yaklaşık 50 bin sakini de dahil olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin saldırıların ardından elektriksiz kaldığını aktarmıştı.

PUTİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmesine yanıt olarak altyapıları hedef alan füzelerle saldırdıklarını ve Karadeniz tahıl ihracatına ilişkin anlaşmaları askıya aldıklarını belirtmişti. Konuya ilişkin Kiev, suçlamaları reddederek tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullanmadıklarını açıklamıştı.

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