Rusya ve Çin'den ortak Gazze hamlesi! "Derhal ateşkes sağlanmalı"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 36. gününde de şiddetlenerek devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin'den ortak Gazze hamlesi geldi.

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Rusya ve Çin'den ortak Gazze hamlesi! "Derhal ateşkes sağlanmalı"

Hamas'ın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun üzerinden bugün 36 gün geçti.

Saldırıların ardından İsrail başbakanı Gazze'ye ölüm yağdırdı. O günden bugüne gelinen süreçte çoğu çocuk olmak üzere 11 bin masum Filistinli hayatını kaybetti.

Dünyanın her yerinden İsrail'in sivillere yönelik katliamına ses yükseldi.

Bu konuda en son Rusya ve Çin'den 7. kez Filistin sorunuyla ilgili toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısından de ortak bir hamle geldi.

ORTAK HAMLE

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze şeridindeki krizin "şoke edici" olduğunu söyledi.

Nebenzia, "Filistin bölgesinde, küresel boyutlarda bir trajediyi ortaya çıkaran gerçek bir insani felaket var. İsrail hava saldırıları, konut binalarının ve sivil altyapı alanlarındaki hayati önem taşıyan sivil binaların neredeyse yarısını tamamen yok etti veya hasara uğrattı. Çatışmanın tırmanmasının kabul edilemezliğini ve tehlikeliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu yönde atılacak ilk adımın, İsrail-Filistin çatışma bölgesinde derhal ateşkes sağlanması olacağına inanıyoruz.

Filistin sorununun çözümü hiçbir şekilde Filistinlileri ata topraklarından sürme çabalarıyla ilişkilendirilmemelidir. Kökleri uluslararası insancıl hukuk hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu uzun süreli tarihsel soruna anlamlı, derinlemesine ve temel bir çözüme ihtiyaç var." diye konuştu. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung da, üçüncü taraflara "çifte standarttan" kaçınma çağrısı yaptı. Jung, "Başta taraflar üzerinde benzersiz bir etkiye sahip olan büyük güçler olmak üzere tüm taraflara, jeopolitik mülahazaları ve çifte standartları bir kenara bırakıp, tüm çabalarını ateşkes ve çatışmaların sona ermesine odaklamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung da, Gazze'nin geleceğiyle ilgili olarak, "Gazze'ye yönelik hiçbir düzenlemenin Filistin halkına dayatılamayacağını belirtmek gerekir. Mevcut duruma ilişkin hiçbir çözüm iki devletli çözümden farklı olamaz." sözlerini kaydetti.

"Gazze'de uluslararası insani hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesinden duyduğumuz derin endişeyi ve güçlü karşıtlığımızı ifade ediyoruz." diyen Jung, sivillere yönelik "toplu cezalandırmaya son verilmesi" çağrısında bulundu.

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