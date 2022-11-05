Rusya'da can pazarı! Kafede yangın çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre yangın Kostroma kentinde bir kafede çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kafenin tavanı yangın nedeniyle çökerken olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından açıklamada bulunan Vali Sergei Sitnikov, yangıın sabah 07.30'da söndürülebildiği bilgisini verdi. Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ifade eden Sitnikov, durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığını belirtti.

İTFAİYEDEN AÇIKLAMA

İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada yangın ihbarının gece saat 02.00'da yapıldığı ve yangının yaklaşık 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi.