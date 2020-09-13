Rusya’da halk, ara seçim için sandıkta

Rusya'nın bazı bölgelerinde parlamentonun alt kanadı Duma milletvekillerini ve bölge valilerini seçmek için halk sandık başına gitti. Rusya'ya bağlı Tataristan, Kursk, Penza, Yaroslavl bölgelerinden Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma milletvekillerini seçmek için halk sandık başına giderken ayrıca ülkenin 83 ayrı bölgesinde 20 bölge valisi, 11 bölge milletvekili, 22 bölgenin şehir meclisi ile 27 yasama meclisi üyeleri seçilecek.

Ülkedeki korona virüs salgını nedeniyle 3 güne yayılan seçimler ve 11 Eylül'de başlayan seçimler bugün de devam ediyor. Seçimlerin son gününde halkın seçimlere katılım oranı netleşmeye başlarken Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova daha önce yaptığı açıklamada seçimleri 237 binden fazla gözlemcinin takip edeceğini duyurmuştu.

Korona virüs nedeniyle ülkede seçimlere yönelik tepkilere karşı Rusya Merkez Seçim Komisyonu tüm önlemlerin alınacağını, oy kullanmaya gelenlerin ateşlerinin ölçüleceğini, temastan kaçınılacağını ve saat dilimlerine göre seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı.

Rusya'da saat 20.00'ye sonra sandıklar kapanacak ve sayım işlemlerine geçilecek. Rusya'da bazı muhalefet blokları muhalefet lideri Alexei Navalny'nin zehirlenme olayı ile ilgili seçmenlere boykot çağrısında bulunurken şu ana kadar bazı bölgelerde seçimlere katılım oranı yüzde 10'lara kadar düştü.