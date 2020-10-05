Rusya’da kadın cinayetleri son 3 yılın zirvesinde

Dünya genelinde kadın cinayetleri oranında her geçen gün artış yaşanırken bu oran Rusya'da son 3 yılda zirveye çıktı.

Dünyanın en önemli sorunu haline gelen ve dünya kamuoyunun büyük çaba gösterdiği kadın cinayetleri konusunda Rusya sınıfta kalan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Kadın cinayetleri en çok Afrika ve Asya kıtalarında görülürken Avrupa'da ise geçtiğimiz yıl verilerine göre Rusya başı çeken ülkeler arasında görüldü. Yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya'da toplam kadın nüfusu 77 milyon 418 bin 415 olarak kaydedildi. Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında ülkede toplam 935 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu yılın en çok kadın cinayeti Ekim ayında gerçekleşti. Rusya'da 2018 yılının Ekim ayında 111 kadın eşleri veya sevgilileri tarafından öldürüldü. 2019 yılında ise Rusya'da kadın cinayetleri adeta zirve yaptı.

MOSKOVA

Ülkede 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkan kadın cinayetlerinin toplam sayısı bin 727 olarak açıklandı. 2019 yılında bin 727 kadından bin 524'ünü eşleri öldürürken geri kalanını yakınları veya hiç tanımadığı kişiler öldürdü. Rusya'da 2019 yılında en çok kadın cinayeti başkent Moskova'da gerçekleşti. 6 milyon 785 bin 893 kadının yaşadığı Moskova'da geçtiğimiz yıl 72 kadın öldürüldü. Moskova'da 72 kadından 47'sini eşleri geri kalanını ise yakınları veya tanımadığı kişiler öldürdü. Geçtiğimiz yıl Rusya'da en çok Ağustos ayında kadınlar cinayete kurban gitti. 2019 yılı Rusya açısından en çok kadın cinayetlerinin yaşandığı yıl olarak tarihe geçerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede artan cinayetlere karşı özel talimat verdi.

İNGUŞETYA

Rusya İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 2020 yılının tamamlanmasına 3 ay gibi bir süre kala şuana kadar ülkede bin 28 kadın cinayeti işlendi. Bu yıl en çok Nisan ayında kadın cinayeti işlenirken bakanlık Nisan ayında 140 kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Rusya'da en çok dikkat çeken bölge ise Kafkasya Bölgesi oldu. Tamamına yakını Müslüman olan Kafkasya'da geçtiğimiz yıl verilerine göre alkol tüketme oranı en düşük bölge olarak tarihe geçti. Kafkasya'da bulunan Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde alkol tüketim oranı sıfır olarak açıklandı. Alkol tüketiminin olmadığı İnguşetya'da geçtiğimiz yıl sadece 1 kadın cinayeti kaydedildi. 271 bin 242 kadının yaşadığı ülkede işlenen tek cinayetin dışında bu yıl ve 2018 yılında kadın cinayeti kaydedilmedi.

Rusya'da öldürülen kadınların genelde 30 ile 40 yaşları arasında olduğu sivil toplum örgütleri tarafından da kaydedilirken Rus basınında yayınlanan haberlere göre cinayete kurban giden en genç kişi 4 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. Kayıtlara "kadın cinayeti" olarak geçen habere göre Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 35 yaşındaki bir baba 4 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayarak öldürdü. En yaşlı kadın cinayeti ise Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti'nde kaydedildi. 91 yaşındaki bir kadın, erkek yeğeni tarafından dövülerek öldürüldü. Cinayeti işleyen yeğen 13 yıl 1 ay hapis cezası aldı.