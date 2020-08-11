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Rusya'da korkutan rakamlar! Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

Koronavirüs salgının etkisini yoğun olarak sürdürdüğü ülkelerden olan Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 897 bin 559'a yükseldi. Öte yandan Nisana ayından bu yana yeni vaka sayısı ilk kez 5 binin altına düştü.

Rusya'da korkutan rakamlar! Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden olan Rusya'da vaka ve can kaybı hızla artmaya devam ediyor. 

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 945 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 897 bin 599’a çıkarken  23 Nisan’dan bu yana ilk defa günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü.

Ayrıca son Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 kişi artarak 15 bin 131’e, iyileşen sayısı 6 bin 494 artarak 703 bin 175’e yükseldi.    

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TEST SAYISI 31 MİLYONU GEÇTİ

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 248 bin 922’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 599’a çıktı. 

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 31 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da korkutan rakamlar! Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

SALGININ ÜLKEDE YAYILMASI

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı. 

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Rusya'da korkutan rakamlar! Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı

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