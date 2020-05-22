Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 326 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 326 bin 448’e çıktı.

Ülkede, günlük ölü sayısı bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 150 artarak 3 bin 249’a, iyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825’e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,8 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,2’sinde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 988 artarak 158 bin 207’ye, ölü sayısı 73 artarak 1867’ye çıktı.

Şehirde toplam 43 bin 582 kişi sağlığına kavuştu.

8 MİLYONDAN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 100 binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 277 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.