Rusya'dan dikkat çeken açıklama: "İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu"

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Masyaf şehrindeki bir bilim merkezine 4 füzeyle saldırı düzenlediğini açıklandı. Yapılan açıklamada, iki füze ile 7 güdümlü uçak bombasının havada imha edildiği belirtildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Rusya'dan dikkat çeken açıklama: "İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu"

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, İsrail'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu

SURİYE ORDUSU FÜZELERİ İMHA ETTİ

Yegorov, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti."

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu

İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği belirtildi.

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