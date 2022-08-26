Rusya'dan dikkat çeken açıklama: "İsrail’in F-16’ları Suriye’de bilim merkezini vurdu"

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, İsrail'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SURİYE ORDUSU FÜZELERİ İMHA ETTİ

Yegorov, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti."

İsrail’in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği belirtildi.