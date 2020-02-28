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  3. Rusya'dan flaş açıklama: Erdoğan- Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya'dan flaş açıklama: Erdoğan- Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in 5 veya 6 Mart'ta görüşme gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Rusya'dan flaş açıklama: Erdoğan- Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de artan gerginliği konuşmak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

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