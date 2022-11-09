Rusya'dan ilhak ettiği Herson bölgesi için beklenmedik karar! Savunma Bakanı rapor sonrası konuştu, onayı verdi

Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson bölgesinden çekilme kararı aldı. Kararı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kabul ederken yaşanan durumun gerekçeleri de ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
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Rusya'dan ilhak ettiği Herson bölgesi için beklenmedik karar! Savunma Bakanı rapor sonrası konuştu, onayı verdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da halk oylaması yapmış ve oylama sonucu bu bölgeleri kendi topraklarına katmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak kararını onaylamış, bu bölgedeki vatandaşların Rus vatandaşı olduğunu ifade etmişti.

Rusya'dan ilhak ettiği Herson bölgesi için beklenmedik karar! Savunma Bakanı rapor sonrası konuştu, onayı verdi

RAPOR SUNDU

Tüm bu yaşananların ardından Rusya, flaş bir karar aldı. Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı olan Sergey Surovkin, Rus ordusunun Ukrayna'daki durumuna ilişkin olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya rapor sundu.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Raporda Herson bölgesinde değinen Surovkin, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Dnipyer Nehri'nin sol yakasında savunma hattı oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız. Birliklerimizin manevraları da en kısa sürede gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ilhak ettiği Herson bölgesi için beklenmedik karar! Savunma Bakanı rapor sonrası konuştu, onayı verdi

İKİ ORDUNUN KAYIPLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Surovkin, Rus ordusu ve Ukrayna ordusunun kayıplarını karşılaştırarak şunları kaydetti: "Ukrayna ordusu Ekim ayında 12 binden fazla askeri kayıp verdi. Bizim kayıplarımız Ukrayna ordusunun kayıplarından 7-8 kat daha az. Ağustos ve ekim ayları arasında Ukrayna ordusu Herson bölgesinde 9 bin 500 insanı öldürdü veya yaraladı. Ayrıca Herson bölgesindeki 115 bin kişi çatışma bölgelerinden ayrıldı" dedi.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Surovkin Ukrayna ordusunun Kahovka Barajı'na saldırılar düzenlediğini ve barajdaki riskler nedeniyle sivillerin tahliyesinin, Rus ordusunun çekilmesinin uygun olduğunu kaydetti.

Rusya'dan ilhak ettiği Herson bölgesi için beklenmedik karar! Savunma Bakanı rapor sonrası konuştu, onayı verdi

ŞOYGU KARARINI VERDİ

Surovkin'in sunduğu rapor sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geri çekilme teklifini kabul etti. Şoygu konuya ilişkin açıklamasında, "Birliklerin geri çekilmesine başlayın, silahların ve teçhizatların sevkiyatı için tüm güvenlik önlemleri alın" diye konuştu.

RUSYA YANLISI VALİ YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rusya'nın geri çekilme kararı öncesi Herson'un Rusya yanlısı Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ukrayna vatandaşı olan Stremousov ise, 28 Eylül'de resmen Rus vatandaşlığına geçmişti.

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